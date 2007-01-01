Товар в корзине. Перейти
Журнальный стол "Шэрон" Gold - фото 1Журнальный стол "Шэрон" Gold - фото 2

Журнальный стол "Шэрон" Gold

Артикул: CH-048-851
45 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Двойной табурет Сандино
Фотография товара Двойной табурет Сандино от компании ChiedoCover.
Следующий Журнальный столик Ле-Ман Ø80 черный
Фотография товара Журнальный столик Ле-Ман Ø80 черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Диаметр900 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветзолотой
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Другие товары из раздела круглые столы

Товар в корзине

Журнальный стол "Шэрон" Gold
Журнальный стол "Шэрон" Gold
от 66 490
В корзине

С этим товаром покупают