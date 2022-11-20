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Журнальный стол Мэдисон, золото со стеклом - фото 1Журнальный стол Мэдисон, золото со стеклом - фото 2Журнальный стол Мэдисон, золото со стеклом - фото 3Журнальный стол Мэдисон, золото со стеклом - фото 4Журнальный стол Мэдисон, золото со стеклом - фото 5

Журнальный стол Мэдисон, золото со стеклом

Артикул: CH-049-746
6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота380/450 мм
  • Диаметр550/750 мм
  • Материалпластик
  • Материал каркасаметалл

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