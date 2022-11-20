Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота380/450 мм
- Диаметр550/750 мм
- Материалпластик
- Материал каркасаметалл
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Стол Vector 120-160*80 дуб Ка/пепел
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Стол Лофт-1, 1200x800
Стол Лофт-2, 1500x800
Стол уличный Остин
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Cтолик приставной Reuber
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