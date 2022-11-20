Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (ШхДхВ) : 1150х1260х2050
Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : корзина: 1150х750х1250
стойка: 50х60х2050
основание: 1000х1150х50
Материал каркаса : сталь
Труба : Ø50
Покрытие : краска порошковая полимерная
Материал корзины : искусственный ротанг
Материал чехла мягкого элемента : Oxford
Тип подвеса : металлическая цепь
Допустимая нагрузка : 100
Требуется сборка : Да
Страна производства : РОССИЯ
36 кг / 1,044 м3
Основные характеристики
- Высота2050 мм
- Ширина1150 мм
- Длина1260 мм
- Материал каркасасталь
- Максимальная нагрузка100 кг
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Объём упаковки1.04 м3
- Вес упаковки36 кг