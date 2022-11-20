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Кресло подвесное Вирджиния - фото 1Кресло подвесное Вирджиния - фото 2

Кресло подвесное Вирджиния

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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 1150х1260х2050
Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : корзина: 1150х750х1250
стойка: 50х60х2050
основание: 1000х1150х50
Материал каркаса : сталь
Труба : Ø50
Покрытие : краска порошковая полимерная
Материал корзины : искусственный ротанг
Материал чехла мягкого элемента : Oxford
Тип подвеса : металлическая цепь
Допустимая нагрузка : 100
Требуется сборка : Да
Страна производства : РОССИЯ

36 кг / 1,044 м3


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Основные характеристики

  • Высота2050 мм
  • Ширина1150 мм
  • Длина1260 мм
  • Материал каркасасталь
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Объём упаковки1.04 м3
  • Вес упаковки36 кг

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