Товар в корзине. Перейти
Столик кофейный Estetulu, золотой - фото 1Столик кофейный Estetulu, золотой - фото 2Столик кофейный Estetulu, золотой - фото 3Столик кофейный Estetulu, золотой - фото 4

Столик кофейный Estetulu, золотой

Артикул: CH-073-351
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Раскладной обеденный стол Pion, черный, серый
Фотография товара Раскладной обеденный стол Pion, черный, серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Версаль классический
Фотография товара Стол Версаль классический от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Изящный столик Estetulu имеет стильный дизайн и детализированное исполнение. Отличается долговечной конструкцией из металла. Дизайн вдохновлен формой перевернутого бокала. Основание-«колокольчик» грациозно поддерживает круглую столешницу. Рельефные углубления на металле придают динамичность, эффектность.

Смотрится минималистично, но не скучно. С этим кофейным столиком можно создавать вариативные интерьерные комбинации, которые подчеркнут индивидуальный характер пространства.Материал столешницы и опоры - металл золотистого цвета.Наличие подпятников, предохраняющие от появления царапин на полу.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота530 мм
  • Диаметр485 мм
  • Материал столешницыметалл
  • Материал подстольяметалл
  • Цветзолотой

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Другие товары из раздела круглые столы

Товар в корзине

Столик кофейный Estetulu, золотой
Столик кофейный Estetulu, золотой
23 090
В корзине

С этим товаром покупают