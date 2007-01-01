Характеристики товара
Описание
Изящный столик Estetulu имеет стильный дизайн и детализированное исполнение. Отличается долговечной конструкцией из металла. Дизайн вдохновлен формой перевернутого бокала. Основание-«колокольчик» грациозно поддерживает круглую столешницу. Рельефные углубления на металле придают динамичность, эффектность.
Смотрится минималистично, но не скучно. С этим кофейным столиком можно создавать вариативные интерьерные комбинации, которые подчеркнут индивидуальный характер пространства.Материал столешницы и опоры - металл золотистого цвета.Наличие подпятников, предохраняющие от появления царапин на полу.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота530 мм
- Диаметр485 мм
- Материал столешницыметалл
- Материал подстольяметалл
- Цветзолотой