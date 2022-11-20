Товар в корзине. Перейти
Скамья Бьорн 150, пропитка - фото 1Скамья Бьорн 150, пропитка - фото 2Скамья Бьорн 150, пропитка - фото 3

Скамья Бьорн 150, пропитка

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло шезлонг Мартин, текстиль
Кресло шезлонг Мартин, текстиль
Следующий Скамья Эстер, окрашенная
Кресло шезлонг Мартин, текстиль

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина420 мм
  • Длина1480 мм
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки670 мм
  • Высота упаковки160 мм
  • Глубина упаковки1490 мм
  • Объём упаковки0.16 м3

Похожие товары

Обеденная группа Giza Medison PremiumНастоящее фото товара Обеденная группа Giza Medison Premium, произведённого компанией ChiedoCover
101 090
Оптовая цена
15

Обеденная группа Giza Medison Premium

Настоящее фото товара Обеденная группа Kingston, произведённого компанией ChiedoCover
73 390
Оптовая цена
8

Обеденная группа Kingston

Настоящее фото товара Комплект мебели Jesika, произведённого компанией ChiedoCover
72 490
Оптовая цена
9

Комплект мебели Jesika

Настоящее фото товара Лаунж зона Milan, произведённого компанией ChiedoCover
218 390
Оптовая цена
12

Лаунж зона Milan

Комплект мебели под ротанг Idea Life 2Настоящее фото товара Комплект мебели под ротанг Idea Life 2, произведённого компанией ChiedoCover
20 290
Оптовая цена
5

Комплект мебели под ротанг Idea Life 2

Комплект мебели под ротанг Idea Life 5Настоящее фото товара Комплект мебели под ротанг Idea Life 5, произведённого компанией ChiedoCover
39 890
Оптовая цена
12

Комплект мебели под ротанг Idea Life 5

Комплект мебели под ротанг Idea Life 4Настоящее фото товара Комплект мебели под ротанг Idea Life 4, произведённого компанией ChiedoCover
32 290
Оптовая цена
5

Комплект мебели под ротанг Idea Life 4

Комплект мебели под ротанг Idea Lux 5Настоящее фото товара Комплект мебели под ротанг Idea Lux 5, произведённого компанией ChiedoCover
76 190
Оптовая цена
5

Комплект мебели под ротанг Idea Lux 5

Комплект мебели под ротанг Idea FavoritНастоящее фото товара Комплект мебели под ротанг Idea Favorit, произведённого компанией ChiedoCover
60 890
Оптовая цена
11

Комплект мебели под ротанг Idea Favorit

Настоящее фото товара Обеденный комплект Вобурн, произведённого компанией ChiedoCover
29 090
Оптовая цена
11

Обеденный комплект Вобурн

С этим товаром покупают
Стул Кьявари Серебро, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79010
5 290 ₽
10

Стул Кьявари Серебро, деревянный

Стул Кьявари деревянный с подушкой, ЧерныйНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39013
4 990 ₽
9

Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный

Стул Винус NEW, пластиковый, черный Настоящее фото товара Стул Винус NEW, пластиковый, черный , произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
5

Стул Винус NEW, пластиковый, черный

Стул Oliver экокожа серыйНастоящее фото товара Стул Oliver экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19054
8 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Oliver экокожа серый

В наличии 5 шт.
Стул пластиковый Ginevra, терракотаНастоящее фото товара Стул пластиковый Ginevra, терракота, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена
12

Стул пластиковый Ginevra, терракота

В наличии 4 шт.
Стул William, ромб, бархат серыйНастоящее фото товара Стул William, ромб, бархат серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 200
Оптовая цена
12

Стул William, ромб, бархат серый

Стул с подлокотниками Adam, рогожка комби бежевыйНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Adam, рогожка комби бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
24 900
Оптовая цена
13

Стул с подлокотниками Adam, рогожка комби бежевый

Другие товары из разделастулья для кафе и ресторанов
Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Хит 20ммНастоящее фото товара Стул Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
9

Стул Хит 20мм

Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежеваяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69022
2 150 ₽
12

Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая

Стул Хит 25мм - кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79028
2 480 ₽
13

Стул Хит 25мм - кожзам

Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
12

Стул Хит 20мм с подлокотниками