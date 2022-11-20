Характеристики товара
Описание
Складная скамейка «Кейт» – оптимальное решение в случае, когда требуется разместить большое количество людей на различного рода выездных мероприятиях, включая загородные пикники и корпоративные праздники. Длина скамьи в 180 сантиметров обеспечит комфортную посадку как минимум для 4-5 человек, а благодаря нейтральному дизайну она будет органично смотреться в любой обстановке.
В числе преимуществ модели – компактная и удобная конструкция. В сложенном виде скамейка занимает минимум места, благодаря чему можно без проблем перевезти несколько штук даже на легковом транспорте. Для каркаса используется стальная труба особой прочности, а сиденье выполнено из 100% не переработанного полиэтилена HDPE (полиэтилен высокой плотности). Считается одним из более безопасных видов пластика. HDPE пластик выдерживает высокие нагрузки, не трескается при ударной нагрузке, эластичен в диапазоне температур от –70 до +100 °С.
Устойчива к щелочам, кислотам и другим неорганическим агрессивным жидкостям, растительным и минеральным маслам.
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 93*28,5*17,5см.
Масса брутто: 20 кг.
Объем: 0,0464
Основные характеристики
- Высота430 мм
- Ширина1830 мм
- Глубина280 мм
- Вес7 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяпластик
- Максимальная нагрузка250 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки930 мм
- Высота упаковки285 мм
- Глубина упаковки175 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Вес упаковки20 кг