Характеристики товара
Описание
Скамейка складная Кейт 180, стальной каркас, сиденье пластик, полиэтилен высокой плотности HDPE
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина280 мм
- Глубина1820 мм
- Высота430 мм
- Вес7.5 кг
- Максимальная нагрузка250 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасасталь
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки930 мм
- Высота упаковки285 мм
- Глубина упаковки175 мм
- Вес упаковки16 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Габариты упаковки для логистики280
- Изделия стопируютсяНет