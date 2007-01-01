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Настоящее фото товара Скамейка Кейт 180 складная белая, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка Кейт 180 складная белая
26 оценок
6 79014
7 890 ₽
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Скамейка Кейт 180 складная белая - фото 1Скамейка Кейт 180 складная белая - фото 2Скамейка Кейт 180 складная белая - фото 3Скамейка Кейт 180 складная белая - фото 4Скамейка Кейт 180 складная белая - фото 5
Распродажа

Скамейка Кейт 180 складная белая

Артикул: CH-017-844
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина280 мм
  • Глубина1820 мм
  • Высота430 мм
  • Вес7.5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Скамейка складная Кейт 180, стальной каркас, сиденье пластик, полиэтилен высокой плотности HDPE

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина280 мм
  • Глубина1820 мм
  • Высота430 мм
  • Вес7.5 кг
  • Максимальная нагрузка250 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасасталь
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки930 мм
  • Высота упаковки285 мм
  • Глубина упаковки175 мм
  • Вес упаковки16 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Габариты упаковки для логистики280
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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