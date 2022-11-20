Диван пластиковый Net Bench тортора

10 оценок

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Диван пластиковый Net Bench тортора

4.3
15 490 ₽
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Диван пластиковый Net Bench белый
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Диван пластиковый Net Bench горчичный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1160 мм
  • Глубина700 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес8.9 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота860 мм

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