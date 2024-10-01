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Стол Эспрессо графит - фото 1

Стол Эспрессо графит

Артикул: CH-060-222
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Высококачественный и неприхотливый искусственный ротанг серо-желтого оттенка
Круглое плетение
Прочный алюминиевый каркас
Алюминиевое основание ножек
Столешница обеденного стола изготовлена из крепкого закалённого стекла толщиной 5 мм
Вся мебель сделана вручную нашими квалифицированными специалистами
В солнечных лучах плетение приобретает более светлый и яркий оттенок
Подходит для использования внутри помещения и на открытом воздухе


Габариты упаковки: 1200х1200х60 и 1000х1000х700
Вес: 24кг


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1180 мм
  • Ширина1180 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1180 мм
  • Материал столешницыротанг
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветкоричневый, черный
  • ФормаКруглая

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