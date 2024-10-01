Характеристики товара
Описание
Высококачественный и неприхотливый искусственный ротанг серо-желтого оттенка
Круглое плетение
Прочный алюминиевый каркас
Алюминиевое основание ножек
Столешница обеденного стола изготовлена из крепкого закалённого стекла толщиной 5 мм
Вся мебель сделана вручную нашими квалифицированными специалистами
В солнечных лучах плетение приобретает более светлый и яркий оттенок
Подходит для использования внутри помещения и на открытом воздухе
Габариты упаковки: 1200х1200х60 и 1000х1000х700
Вес: 24кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1180 мм
- Ширина1180 мм
- Высота750 мм
- Диаметр1180 мм
- Материал столешницыротанг
- Материал подстольяалюминий
- Цветкоричневый, черный
- ФормаКруглая