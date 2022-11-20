Характеристики товара
Описание
- Максимально тонкий стол-книжка среди аналогов: 10,5 см.
- Габариты стола (ДхШхВ) см: в разложенном виде 100х115х73, в сложенном виде
100х10,5х73.
- Масса стола 18 кг.
- Ножки стола выполнены из стальных плоско-овальных труб Ø20 мм с толщиной стенки 1,5 мм.
- Окраска основания выполнена порошковым полиэфирным полимером. Может быть в 3х цветах на выбор: серебро, белый, черный.
- В шарнирах откидной опоры установлены полиамидные подшипники, не требующие смазки.
- Благодаря высококачественным карточным петлям из нержавеющей
установленным на столешницах, в конструкции отсутствует люфт, гарантирован мягкий ход и многократное сложение-разложение стола.
- Жесткие фиксаторы, установленные снизу на столешнице, удерживают ее от случайного раскрытия, что позволяет хранить стол в любом положении.
- Столешница изготовлена из ЛДСП экологичного класса Е1 толщиной 16 мм с кромкой из пластика 2 мм. Возможность заказать в одном из 3х цветов на выбор: белый, дуб сонома, ясень шимо темный.
- Столешница в форме шестиугольника позволяет сформировать большое разнообразие модульных конструкций при создании лаунж-зон, пространства кафе или организации банкета.
- Соединяются столы при помощи стальных соединителей (приобретаются отдельно).
Основные характеристики
- Длина1000 мм
- Ширина1150 мм
- Высота730 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольясталь
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1010 мм
- Высота упаковки130 мм
- Глубина упаковки800 мм
- Объём упаковки0.11 м3
- Вес упаковки18 кг