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Раскладной модульный шестиугольный стол-книжка «Эрли»

Артикул: CH-050-952
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

  • Максимально тонкий стол-книжка среди аналогов: 10,5 см.
  • Габариты стола (ДхШхВ) см: в разложенном виде 100х115х73, в сложенном виде
    100х10,5х73.
  • Масса стола 18 кг.
  • Ножки стола выполнены из стальных плоско-овальных труб Ø20 мм с толщиной стенки 1,5 мм.
  • Окраска основания выполнена порошковым полиэфирным полимером. Может быть в 3х цветах на выбор: серебро, белый, черный.
  • В шарнирах откидной опоры установлены полиамидные подшипники, не требующие смазки.
  • Благодаря высококачественным карточным петлям из нержавеющей
    установленным на столешницах, в конструкции отсутствует люфт, гарантирован мягкий ход и многократное сложение-разложение стола.
  • Жесткие фиксаторы, установленные снизу на столешнице, удерживают ее от случайного раскрытия, что позволяет хранить стол в любом положении.
  • Столешница изготовлена из ЛДСП экологичного класса Е1 толщиной 16 мм с кромкой из пластика 2 мм. Возможность заказать в одном из 3х цветов на выбор: белый, дуб сонома, ясень шимо темный.
  • Столешница в форме шестиугольника позволяет сформировать большое разнообразие модульных конструкций при создании лаунж-зон, пространства кафе или организации банкета.
  • Соединяются столы при помощи стальных соединителей (приобретаются отдельно).
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Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина1150 мм
  • Высота730 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1010 мм
  • Высота упаковки130 мм
  • Глубина упаковки800 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Вес упаковки18 кг

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