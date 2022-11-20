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Скамья Стэнхамн - фото 1

Скамья Стэнхамн

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Скамья Розенборг

Характеристики товара

Описание

Удобная садовая скамья эконом-класса для 2-3 человек. Универсальный дизайн скамьи позволит разместить её не только в саду, но и поставить в помещении как функциональный предмет декора. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), толщина доски 15 мм, шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 200 кг.

Вес: 10,39 кг
Высота: 84 см
Ширина: 112 см
Длина: 57 см
Упаковка (Д*Ш*В): 120х60х14,5 см
Упаковка (объем): 0,104 м3
Упаковка (вес): 10,69 кг
Площадь покраски: 3,08 м2
Высота сиденья: 40 см
Ширина сиденья: 100 см
Длина сиденья: 43 см

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина570 мм
  • Длина1120 мм
  • Вес10,4 кг
  • Материал каркасадерево

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