Характеристики товара
Описание
Скамья со складной столешницей. Очень легкая, простая в транспортировке. Габаритные размеры (ДхШхВ): 2450х294х435 мм. Размеры в сложенном виде (ДхШхВ): 2450х294х40 мм. Цвет столешницы: серый. М/К Стальная круглая труба D25х1,0 мм. Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE Максимальная нагрузка 400 кг.
Основные характеристики
- Высота435 мм
- Ширина294 мм
- Длина2450 мм
- Вес11 кг
- Материалполиэтилен
- Материал каркасастальная труба, 25 мм
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки321 мм
- Высота упаковки175 мм
- Глубина упаковки1245 мм
- Объём упаковки0.07 м3
- Вес упаковки12.60 кг