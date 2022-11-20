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Скамья складная Батл, большая - фото 1

Скамья складная Батл, большая

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Характеристики товара

Описание

Скамья со складной столешницей. Очень легкая, простая в транспортировке. Габаритные размеры (ДхШхВ): 2450х294х435 мм. Размеры в сложенном виде (ДхШхВ): 2450х294х40 мм. Цвет столешницы: серый. М/К Стальная круглая труба D25х1,0 мм. Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE Максимальная нагрузка 400 кг.

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Основные характеристики

  • Высота435 мм
  • Ширина294 мм
  • Длина2450 мм
  • Вес11 кг
  • Материалполиэтилен
  • Материал каркасастальная труба, 25 мм
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки321 мм
  • Высота упаковки175 мм
  • Глубина упаковки1245 мм
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Вес упаковки12.60 кг

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