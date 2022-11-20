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Скамья Эстер, окрашенная - фото 1Скамья Эстер, окрашенная - фото 2Скамья Эстер, окрашенная - фото 3

Скамья Эстер, окрашенная

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Ширина350 мм
  • Длина1480 мм
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки430 мм
  • Высота упаковки140 мм
  • Глубина упаковки1500 мм
  • Объём упаковки0.09 м3

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