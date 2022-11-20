Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Ширина350 мм
- Длина1480 мм
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки430 мм
- Высота упаковки140 мм
- Глубина упаковки1500 мм
- Объём упаковки0.09 м3
Обеденная группа Giza Medison Premium
Обеденная группа Kingston
Комплект мебели Jesika
Лаунж зона Milan
Комплект мебели под ротанг Idea Life 2
Комплект мебели под ротанг Idea Life 5
Комплект мебели под ротанг Idea Life 4
Комплект мебели под ротанг Idea Lux 5
Комплект мебели под ротанг Idea Favorit
Обеденный комплект Вобурн