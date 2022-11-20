Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Ширина710 мм
- Длина1500 мм
- Материалсталь
- Цветчерный
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое барное Квадро
Подстолье металлическое Квадро Дуо
Подстолье металлическое Классика
Подстолье Классик 80
Подстолье Классик 80 М
Подстолье ЧК
Подстолье ЧК М
Подстолье стальное №5
Подстолье металлическое Окто мини
Подстолье чугунное Марко ДВ
Шкаф Шевалье
Шкаф Шевалье №2
Шкаф Парма №1
Шкаф Лотос №1
Шкаф Классика №1
Светильник лофт Стрекоза
Подстолье 1062EM
Подстолье Лофт 7