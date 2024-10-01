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Столешница Stuttgart

Артикул: CH-067-588
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2200 мм
  • Ширина1000 мм
  • Толщина40 мм
  • Материал столешницыкарагач, вяз
  • Цветголубой, светлое дерево

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