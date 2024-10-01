Товар в корзине. Перейти
Столешница Couffaine - фото 1Столешница Couffaine - фото 2

Столешница Couffaine

Артикул: CH-067-566
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье 1091EM
Фотография товара Подстолье 1091EM от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Eames M красный
Фотография товара Стул Eames M красный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина800 мм
  • Толщина40 мм
  • Материал столешницыорех
  • Цветчерный, светлое дерево

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Столешница OPTI, произведённого компанией ChiedoCover
от13 900

Столешница OPTI

40
New
Фотография товара Слэб Jean от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Jean, произведённого компанией ChiedoCover
от72 990

Слэб Jean

13
New
Фотография товара Столешница Gina от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Gina, произведённого компанией ChiedoCover
от51 390

Столешница Gina

10
New
Фотография товара Слэб Nathaniel от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Nathaniel, произведённого компанией ChiedoCover
от118 890

Слэб Nathaniel

8
New
Фотография товара Столешница Ondin от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Ondin, произведённого компанией ChiedoCover
от45 990
Оптовая цена

Столешница Ondin

7
New
Фотография товара Столешница Luka от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Luka, произведённого компанией ChiedoCover
от167 490

Столешница Luka

11
New
Фотография товара Слэб Alya от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Alya, произведённого компанией ChiedoCover
от27 090

Слэб Alya

9
New
Фотография товара Слэб Nadja от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Nadja, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Слэб Nadja

6
New
Фотография товара Столешница Stuttgart от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Stuttgart, произведённого компанией ChiedoCover
от140 890

Столешница Stuttgart

7
New
Фотография товара Слэб Nuremberg от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Nuremberg, произведённого компанией ChiedoCover
от33 790

Слэб Nuremberg

5

С этим товаром покупают

Фотография товара Подстолье обеденное Lorenzo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Lorenzo, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Подстолье обеденное Lorenzo

10
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье 1076EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1076EM, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Подстолье 1076EM

88
Фотография товара Подстолье обеденное Louise wide от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Louise wide, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена

Подстолье обеденное Louise wide

10
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 1125, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Подстолье 1125

12
Фотография товара Подстолье 2122EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2122EM, произведённого компанией ChiedoCover
21 390
Оптовая цена

Подстолье 2122EM

74
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Подстолье ER 4001, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена

Подстолье ER 4001

54
Настоящее фото товара Подстолье алюминиевое 1256, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена

Подстолье алюминиевое 1256

81
Фотография товара Подстолье Дамаск от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Дамаск, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390

Подстолье Дамаск

46
Фотография товара Подстолье Дунакеси от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Дунакеси, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Подстолье Дунакеси

90
В наличии 2 шт.
Фотография товара Подстолье обеденное Drobl от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Drobl, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена

Подстолье обеденное Drobl

9
В наличии 30 шт.

Другие товары из раздела столешницы слэбы

New
Фотография товара Слэб Aurora от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Aurora, произведённого компанией ChiedoCover
от157 690

Слэб Aurora

9
New
Фотография товара Столешница Juleka от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Juleka, произведённого компанией ChiedoCover
от27 090

Столешница Juleka

15
New
Фотография товара Столешница Duusu от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Duusu, произведённого компанией ChiedoCover
от166 090

Столешница Duusu

10
New
Фотография товара Столешница Lila от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Lila, произведённого компанией ChiedoCover
от125 590

Столешница Lila

12
New
Фотография товара Слэб Nino от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Nino, произведённого компанией ChiedoCover
от78 390

Слэб Nino

10
New
Фотография товара Столешница Wang от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Wang, произведённого компанией ChiedoCover
от98 590

Столешница Wang

9
New
Фотография товара Столешница Arlette от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Arlette, произведённого компанией ChiedoCover
от86 490

Столешница Arlette

12
New
Фотография товара Слэб Emilie от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Emilie, произведённого компанией ChiedoCover
от67 590

Слэб Emilie

5
New
Фотография товара Столешница Leipzig от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Leipzig, произведённого компанией ChiedoCover
от89 690

Столешница Leipzig

10
New
Фотография товара Слэб Bremen от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Слэб Bremen, произведённого компанией ChiedoCover
от71 590

Слэб Bremen

8

Товар в корзине

Столешница Couffaine
Столешница Couffaine
от 127 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подстолье обеденное Lorenzo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Lorenzo, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Подстолье обеденное Lorenzo

10
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье 1076EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1076EM, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Подстолье 1076EM

88
Фотография товара Подстолье обеденное Louise wide от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье обеденное Louise wide, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена

Подстолье обеденное Louise wide

10
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье 1125, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Подстолье 1125

12