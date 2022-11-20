Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота725 мм
- Ширина370 мм
- Длина370 мм
- Вес8.5 кг
- Цветчерный
Подстолье Лофт №11
Подстолье Лофт №4
Подстолье металлическое 1010EM
Подстолье Лофт 4
Подстолье металлическое Квадро
Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо
Подстолье металлическое Квадро Трапезе
Подстолье металлическое Квадро NEW
Подстолье Круз 60 М
Опора для стола П-образная, Темная
Подстолье хромированное 1276ЕМ
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Светильник подвесной KH01157
Светильник подвесной KH01156
Светильник подвесной KH01154
Светильник подвесной KH01153
Светильник подвесной KH01150