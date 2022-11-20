Товар в корзине. Перейти

Подстолье металлическое Квадро мини

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье металлическое Классика NEW
Подстолье металлическое Классика NEW
Следующий Подстолье Лофт слим №13
Подстолье металлическое Классика NEW

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота725 мм
  • Ширина370 мм
  • Длина370 мм
  • Вес8.5 кг
  • Цветчерный

Другие товары из раздела подстолья стальные оптом

Подстолье Лофт №11Настоящее фото товара Подстолье Лофт №11, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
11

Подстолье Лофт №11

Подстолье Лофт №4Настоящее фото товара Подстолье Лофт №4, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
8

Подстолье Лофт №4

Настоящее фото товара Подстолье металлическое 1010EM, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
7

Подстолье металлическое 1010EM

В наличии 30 шт.
Подстолье Лофт 4Настоящее фото товара Подстолье Лофт 4, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
7

Подстолье Лофт 4

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро , произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
9

Подстолье металлическое Квадро

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена
9

Подстолье металлическое Квадро Трапезе Дуо

Настоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро Трапезе, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
14

Подстолье металлическое Квадро Трапезе

Подстолье металлическое Квадро NEWНастоящее фото товара Подстолье металлическое Квадро NEW, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
6

Подстолье металлическое Квадро NEW

Подстолье Круз 60 МНастоящее фото товара Подстолье Круз 60 М, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
112Хит

Подстолье Круз 60 М

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Опора для стола П-образная, Темная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
5

Опора для стола П-образная, Темная

Подстолье хромированное 1276ЕМНастоящее фото товара Подстолье хромированное 1276ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
13

Подстолье хромированное 1276ЕМ

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье Везувий МК круглое, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
13

Подстолье Везувий МК круглое

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 4061, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена
34Хит

Подстолье чугунное 4061

Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01157, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
7

Светильник подвесной KH01157

Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01156, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
10

Светильник подвесной KH01156

Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01154, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
14

Светильник подвесной KH01154

Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01153, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
13

Светильник подвесной KH01153

Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01150, произведённого компанией ChiedoCover
от3 900
14

Светильник подвесной KH01150