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Столешница Leipzig

Артикул: CH-067-590
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина800 мм
  • Толщина40 мм
  • Материал столешницыкарагач, вяз
  • Цветголубой, светлое дерево

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