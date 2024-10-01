Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600 мм
- Ширина800 мм
- Толщина40 мм
- Материал столешницыкарагач, вяз
- Цветголубой, светлое дерево
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Подстолье ER 3145
Подстолье ER 4001
Подстолье Вострикова
Подстолье чугунное 1024 лайт
Ножка шпилька для стола Лофт, черная, 50 см
Подстолье 4107
Подстолье ЧК
Мебельная ножка 146
Подстолье чугунное Истборн
Резная мебельная ножка 186