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Слэб Gabriel

Артикул: CH-067-556
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина900 мм
  • Толщина40 мм
  • Материал столешницыкарагач, вяз
  • Цветкоричневый, светлое дерево

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