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Диван Кинг, экокожа Space Black, опоры бук, морилка черная - фото 1Диван Кинг, экокожа Space Black, опоры бук, морилка черная - фото 2Диван Кинг, экокожа Space Black, опоры бук, морилка черная - фото 3Диван Кинг, экокожа Space Black, опоры бук, морилка черная - фото 4Диван Кинг, экокожа Space Black, опоры бук, морилка черная - фото 5Диван Кинг, экокожа Space Black, опоры бук, морилка черная - фото 6

Диван Кинг, экокожа Space Black, опоры бук, морилка черная

Артикул: CH-067-553
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота860 мм
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа
  • Материал ножекбук под морилкой

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