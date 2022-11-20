Характеристики товара
Описание
Лаконичная модель письменного стола в скандинавском стиле. Отлично впишется в рабочий кабинет или детскую комнату.
Столешница, высотой 75 см, выполнена из МДФ с покрытием из белой краски. Ножки изготовлены из натурального массива дерева.
Вместительная столешница размером 118*53 см функциональна для работы за компьютером. Благодаря облегченной форме каркаса подходит для обустройства небольших помещений, не перегружая пространство.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 123*59*15
Масса брутто: 16,800
Объем: 0,109
Основные характеристики
- Ширина1180 мм
- Глубина530 мм
- Высота750 мм
- Вес14.7 кг
- Максимальная нагрузка60 кг
- Материал столешницыМДФ
- Материал ножекмассив дерева
- Цветбежевый, белый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1230 мм
- Высота упаковки590 мм
- Глубина упаковки150 мм
- Объём упаковки0.11 м3
- Вес упаковки16.80 кг