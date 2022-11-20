Товар в корзине. Перейти
Стол письменный Pyramid 118*53 белый/светлое дерево - фото 1Стол письменный Pyramid 118*53 белый/светлое дерево - фото 2Стол письменный Pyramid 118*53 белый/светлое дерево - фото 3Стол письменный Pyramid 118*53 белый/светлое дерево - фото 4Стол письменный Pyramid 118*53 белый/светлое дерево - фото 5Стол письменный Pyramid 118*53 белый/светлое дерево - фото 6

Стол письменный Pyramid 118*53 белый/светлое дерево

Артикул: CH-050-054
8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол барный Knobb 120*60 светлое дерево, столешница
Стол барный Knobb 120*60 светлое дерево, столешница
Следующий Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/черный
Стол барный Knobb 120*60 светлое дерево, столешница

Характеристики товара

Описание

Лаконичная модель письменного стола в скандинавском стиле. Отлично впишется в рабочий кабинет или детскую комнату.
Столешница, высотой 75 см, выполнена из МДФ с покрытием из белой краски. Ножки изготовлены из натурального массива дерева.
Вместительная столешница размером 118*53 см функциональна для работы за компьютером. Благодаря облегченной форме каркаса подходит для обустройства небольших помещений, не перегружая пространство.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 123*59*15
Масса брутто: 16,800
Объем: 0,109

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1180 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота750 мм
  • Вес14.7 кг
  • Максимальная нагрузка60 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал ножекмассив дерева
  • Цветбежевый, белый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1230 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Вес упаковки16.80 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол Rolf на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
6

Стол Rolf на металлокаркасе

Стол Asti FotoНастоящее фото товара Стол Asti Foto, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
12

Стол Asti Foto

Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив букаНастоящее фото товара Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99041
24 990 ₽Оптовая цена
10

Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука

В наличии 30 шт.
Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессоНастоящее фото товара Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
5

Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо

В наличии 59 шт.
Стол обеденный GUDI 120*75 белыйНастоящее фото товара Стол обеденный GUDI 120*75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
13

Стол обеденный GUDI 120*75 белый

В наличии 60 шт.
Стол Rondo 100-135*100 дуб/белыйНастоящее фото товара Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99026
19 990 ₽Оптовая цена
9

Стол Rondo 100-135*100 дуб/белый

В наличии 98 шт.
Стол обеденный Балтимор D120 белый стеклянныйНастоящее фото товара Стол обеденный Балтимор D120 белый стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
10

Стол обеденный Балтимор D120 белый стеклянный

Стол Petal D110Настоящее фото товара Стол Petal D110, произведённого компанией ChiedoCover
18 600
Оптовая цена
5

Стол Petal D110

В наличии 274 шт.
Стол Ron 120, прозрачныйНастоящее фото товара Стол Ron 120, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
8 400
Оптовая цена
10

Стол Ron 120, прозрачный

В наличии 88 шт.
Стол Rondo 120, дымчатыйНастоящее фото товара Стол Rondo 120, дымчатый, произведённого компанией ChiedoCover
9 350
Оптовая цена
10

Стол Rondo 120, дымчатый

С этим товаром покупают
Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
19

Стол Лидер 1

Стул Изо с пюпитром, красныйНастоящее фото товара Стул Изо с пюпитром, красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
11

Стул Изо с пюпитром, красный

Настоящее фото товара Офисное кресло SN, серая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена
8

Офисное кресло SN, серая сетка

Офисное кресло Таварес, пудрово-голубой велюрНастоящее фото товара Офисное кресло Таварес, пудрово-голубой велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
17

Офисное кресло Таварес, пудрово-голубой велюр

В наличии 11 шт.
Кресло для руководителя АТЛАНТ В/П ХРОМНастоящее фото товара Кресло для руководителя АТЛАНТ В/П ХРОМ, произведённого компанией ChiedoCover
15 590
Оптовая цена
7

Кресло для руководителя АТЛАНТ В/П ХРОМ

Кресло пластиковое Air XL, черныйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Air XL, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена
15

Кресло пластиковое Air XL, черный

Обеденный стол ХакубаНастоящее фото товара Обеденный стол Хакуба, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
36

Обеденный стол Хакуба

Другие товары из разделастолы
Настоящее фото товара Стол Brick ST, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
16

Стол Brick ST

Настоящее фото товара Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена
9

Стол Rolf-2 с механизмом BAUT-300

Стол VisionНастоящее фото товара Стол Vision, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
2

Стол Vision

Стол GenevaНастоящее фото товара Стол Geneva, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена
3

Стол Geneva

Стол Осборн, лофтНастоящее фото товара Стол Осборн, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
10

Стол Осборн, лофт

Стол Брум, лофтНастоящее фото товара Стол Брум, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
9

Стол Брум, лофт