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Стол деревянный Тринити Лофт бетон

Артикул: CH-035-619
34 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота750 мм
  • Вес18.7 кг
  • Объем0.05 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест4
  • Страна изготовленияРоссия

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