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Стол обеденный Карталь

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Стол обеденный Казак

Характеристики товара

Описание

Цены указана за стол минимально доступного размера, керамогранит серии - стандарт.

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Основные характеристики

  • Ширина600/1200 мм
  • Длина1200/3200 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл

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