Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1060 мм
- Ширина750 мм
- Высота760 мм
- Вес36 кг
- Объем0.484 л
- Материал ножекМассив бука
- Количество мест2
- Цвет подстольяБелый
- Цвет столешницыБелый
- Страна изготовленияРоссия
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