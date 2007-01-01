Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/серый
26 оценок
18 49039
29 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/серый - фото 1Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/серый - фото 2Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/серый - фото 3Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/серый - фото 4
Распродажа

Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/серый

Артикул: CH-050-056
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина1230 мм
  • Высота805 мм
  • Вес14.7 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол барный Лилия, ЛДСП
Фотография товара Стол барный Лилия, ЛДСП от компании ChiedoCover.
Следующий Стол обеденный Ballet 100*75 серый
Фотография товара Стол обеденный Ballet 100*75 серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Отлично впишется в рабочий кабинет или детскую комнату.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина1230 мм
  • Высота805 мм
  • Вес14.7 кг
  • Максимальная нагрузка60 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал ножекмассив дерева
  • Цветбежевый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1230 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Вес упаковки16.8 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Габариты упаковки для логистики1230
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ серый

37
Распродажа
Фотография товара Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от31 59059
76 590 ₽Оптовая цена

Стол Ниагара 140 Белый мрамор, стекло /черный каркас

32
Фотография товара Стол Олден, дуб натуральный, массив дуба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Олден, дуб натуральный, массив дуба, произведённого компанией ChiedoCover
63 990
Оптовая цена

Стол Олден, дуб натуральный, массив дуба

160
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стол раздвижной Ван, белый матовый, лдсп, длина 110/149 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Ван, белый матовый, лдсп, длина 110/149 см, произведённого компанией ChiedoCover
27 290
Оптовая цена

Стол раздвижной Ван, белый матовый, лдсп, длина 110/149 см

50
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стол деревянный Морнит орех темный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Морнит орех темный, произведённого компанией ChiedoCover
от103 290
Оптовая цена

Стол деревянный Морнит орех темный

33
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стол деревянный Лота Лофт черный матовый, бетон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Лота Лофт черный матовый, бетон, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Стол деревянный Лота Лофт черный матовый, бетон

49
Фотография товара Стол Лофт-83 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-83, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090

Стол Лофт-83

52
Фотография товара Стол Кратос от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кратос, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390

Стол Кратос

50
Фотография товара Комплект уличной мебели Престиж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
от25 490

Комплект уличной мебели Престиж

36
Фотография товара Стол Джилианна, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Джилианна, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от45 890

Стол Джилианна, лофт

61

Другие товары из раздела обеденные столы

Распродажа
Фотография товара Стол раздвижной Скандика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Скандика, произведённого компанией ChiedoCover
от35 1903
36 190 ₽

Стол раздвижной Скандика

38
Фотография товара Стол Молли раздвижной со стеклом, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Молли раздвижной со стеклом, белый, произведённого компанией ChiedoCover
37 690
Оптовая цена

Стол Молли раздвижной со стеклом, белый

6
  • коричневый, черный
  • белый
Распродажа
Фотография товара Стол пластиковый Orlando 140 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Orlando 140, произведённого компанией ChiedoCover
от27 4907
29 390 ₽Оптовая цена

Стол пластиковый Orlando 140

15
Распродажа
Фотография товара Стол Сканди К 90, Слоновая кость/Натуральное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди К 90, Слоновая кость/Натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от25 1907
26 990 ₽Оптовая цена

Стол Сканди К 90, Слоновая кость/Натуральное дерево

7
  • бежевый, коричневый, белый
  • коричневый
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол раздвижной Аризона, слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Аризона, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от25 690
Оптовая цена

Стол раздвижной Аризона, слоновая кость

5
  • бежевый
  • белый
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Opera 160х90 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Opera 160х90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от48 29026
64 790 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Opera 160х90 белый

26
Фотография товара Стол Edwin Бетон-Белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Edwin Бетон-Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Стол Edwin Бетон-Белый

6
  • белый, серый
  • коричневый
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стол Бруно, морилка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Бруно, морилка, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена

Стол Бруно, морилка

8
Настоящее фото товара Стол обеденный прямоугольный LANCH, произведённого компанией ChiedoCover
от15 790
Оптовая цена

Стол обеденный прямоугольный LANCH

14
Фотография товара Стол обеденный Халмар Мунбиам, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Халмар Мунбиам, орех, произведённого компанией ChiedoCover
109 490

Стол обеденный Халмар Мунбиам, орех

13
В наличии 5 шт.В пути 298 шт.

Товар в корзине

Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/серый
Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/серый
18 490
29 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности