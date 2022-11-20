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Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/серый - фото 1Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/серый - фото 2Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/серый - фото 3Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/серый - фото 4

Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/серый

Артикул: CH-050-056
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лаконичная модель письменного стола в скандинавском стиле. Отлично впишется в рабочий кабинет или детскую комнату.
Столешница, высотой 75 см, выполнена из МДФ с покрытием из шпона. Ножки изготовлены из натурального массива дерева.
Вместительная столешница размером 118*53 см функциональна для работы за компьютером. Благодаря облегченной форме каркаса подходит для обустройства небольших помещений, не перегружая пространство.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 123*59*15
Масса брутто: 16,800
Объем: 0,109

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Основные характеристики

  • Ширина1180 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы15 мм
  • Вес14.7 кг
  • Максимальная нагрузка60 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал ножекмассив дерева
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1230 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Вес упаковки16.80 кг

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