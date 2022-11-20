Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес24.92 кг
- Объем0.123 л
- Материал ножекМассив гевеи
- Количество мест2
- Страна изготовленияМалайзия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол обеденный Мумбаи, натуральный
Стол круглый Klaus
Стеклянный стол Нейтон белый мрамор / графит
Стеклянный стол Нейтон белый мрамор / золото
Стол Milena золото/ белый
Стол Троя
Стол Жи-Ши
Стол Мерлин
Стол круглый 0,9 раздвижной
Стол круглый 1,0 раздвижной
Журнальный стол 50*50 Вива, золото стекло черное
Cтол Sephi, кофейный
Стол приставной PUMPKIN, черный
ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ACAPULCO SIDE TABLE BLACK
Журнальный столик Stone овальный 015, черный
Стол кофейный Тайлер, орех
Журнальный столик круглый Финика M Торос черный
Стол обеденный Дакота 100*100 белый мрамор ножки золото
Манали стол кофейный квадратный, серый
Набор кофейных столиков Tango, бежевый мрамор, золотой