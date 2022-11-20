Характеристики товара
Описание
Столешница: D1000х25мм
HPL 0001 R Белый матовый, кромка покрашена
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Диаметр1000 мм
- Материал столешницыHPL
- Материал подстольяметалл
- Цветбелый
Столешница: D1000х25мм
HPL 0001 R Белый матовый, кромка покрашена
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