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Стол Жи-Ши d1000, HPL Белый матовый - фото 1Стол Жи-Ши d1000, HPL Белый матовый - фото 2

Стол Жи-Ши d1000, HPL Белый матовый

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Столешница: D1000х25мм

HPL 0001 R Белый матовый, кромка покрашена

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Материал столешницыHPL
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый

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