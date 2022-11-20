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Стол обеденный Wish

Артикул: CH-050-207
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Раздвижной обеденный стол Wish. Конфигурация ножек освобождает место под столешницей для комфортного расположения гостей. Столешница изготовлена из МДФ черного цвета, а сверху – черное матовое стекло. Стол легко поддается влажной уборке. Каркас металлический. Основа – металл в черной окраске.

Размер упаковки, в трех коробках:

пакет №1 - 173х104х18см,

пакет №2 - 69х36х26см,

пакет №3 - 94,5х52х6см.

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Основные характеристики

  • Длина1610/2010 мм
  • Ширина904 мм
  • Высота770 мм
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольяметалл
  • Цветкоричневый, черный

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