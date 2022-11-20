Характеристики товара
Описание
Раздвижной обеденный стол Wish. Конфигурация ножек освобождает место под столешницей для комфортного расположения гостей. Столешница изготовлена из МДФ черного цвета, а сверху – черное матовое стекло. Стол легко поддается влажной уборке. Каркас металлический. Основа – металл в черной окраске.
Размер упаковки, в трех коробках:
пакет №1 - 173х104х18см,
пакет №2 - 69х36х26см,
пакет №3 - 94,5х52х6см.
Основные характеристики
- Длина1610/2010 мм
- Ширина904 мм
- Высота770 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяметалл
- Цветкоричневый, черный