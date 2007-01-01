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Настоящее фото товара Стол DSW D80, произведённого компанией ChiedoCover
Стол DSW D80
26 оценок
6 09048
11 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол DSW D80 - фото 1Стол DSW D80 - фото 2Стол DSW D80 - фото 3Стол DSW D80 - фото 4Стол DSW D80 - фото 5Стол DSW D80 - фото 6
Распродажа

Стол DSW D80

Артикул: CH-036-695
26 оценок
Основные характеристики
  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота730 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол обеденный стиля Eames DSW из высокотехнологичного материала с круглой столешницей из МДФ. Ножки массив бука. Идеальное сочетание с любыми стульями стиля Eames

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота730 мм
  • Диаметр800 мм
  • Вес9 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал каркасабук, массив дерева
  • Цветбелый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Вес упаковки10.5 кг
  • Габариты упаковки для логистики860
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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