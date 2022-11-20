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Стол деревянный Амато орех

Артикул: CH-035-448
31 оценка
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1060 мм
  • Ширина670 мм
  • Высота760 мм
  • Вес25 кг
  • Объем0.08 л
  • Материал ножекМассив березы
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияРоссия

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