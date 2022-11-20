Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Диаметр1000 мм
- Материалдерево
- Материал каркасасталь
Стол Лидер 3, черный
Стол Лидер 4
Стол Лидер 9
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 9, D80см, белый
Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас
Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
Стол Eames DSW, круглый, D 100см
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Чехол 57, габардин
Чехол 59
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Стул Кьявари Черный, деревянный
Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден