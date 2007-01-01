Характеристики товара
Описание
Стол БРИК M 120 ламинированный в цвете Бетон Портленд на черном каркасе
Описание модели:
- Упакован в 2 коробки.
Раскладной обеденный стол в стиле лофт.
Столешница - ламинированный ДСП в цвете Бетон Портленд, толщина 36 мм.
Вставка «бабочка» 40 см в цвет столешницы, позволяет увеличить длину до 160 см.
Основание- металл черного цвета, профиль 60х30 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина850 мм
- Глубина1600 мм
- Высота750 мм
- Вес38 кг
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяметалл
- Цветсерый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Вес упаковки40 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет