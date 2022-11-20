Стол Brick M 120, бетон Портленд/ черный

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Стол Brick M 120, бетон Портленд/ черный

4.9
18 350 ₽
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Стол Brick M 120, бетон Портленд/ белый
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Стол Brick M 120, бетон Портленд/ белый

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.

Вес брутто: 38 кг

Объем: 0.15

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Основные характеристики

  • Объём упаковки0.4 м3
  • Высота750 мм
  • Длина1200 мм
  • Ширина850 мм
  • Глубина1600 мм
  • Вес38 кг
  • Материал каркасаЛДСП
  • Материал столешницыЛДСП
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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12 690
Оптовая цена
12

Стул Signal aleksander, кремовый

Настоящее фото товара Чехол 08 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от470
8

Чехол 08 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Чехол 60 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от710
15

Чехол 60 из плотного спандекса

Стул Кроссбэк пластиковый красныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49051
8 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк пластиковый красный

В наличии 100 шт.
Стул Кроссбэк пластиковый белыйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99045
8 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Кроссбэк пластиковый белый

В наличии 100 шт.
Диван ЭриданНастоящее фото товара Диван Эридан, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
Оптовая цена
5

Диван Эридан

Комплект мебели БанкетныйНастоящее фото товара Комплект мебели Банкетный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29024
8 190 ₽
9

Комплект мебели Банкетный

Комплект Стол с фуршетной юбкойНастоящее фото товара Комплект Стол с фуршетной юбкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 63013
5 290 ₽
15

Комплект Стол с фуршетной юбкой

Настоящее фото товара Стол обеденный Гарлем орех, произведённого компанией ChiedoCover
от123 590
Оптовая цена
14

Стол обеденный Гарлем орех

Стеллаж 37Настоящее фото товара Стеллаж 37, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
11

Стеллаж 37

Стеллаж 46Настоящее фото товара Стеллаж 46, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
15

Стеллаж 46

Настоящее фото товара Стол обеденный Шанель, произведённого компанией ChiedoCover
от92 790
Оптовая цена
9

Стол обеденный Шанель

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1800, черный, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9907
6 390 ₽
12

Стол Лидер 3, D1800, черный, орех

В наличии 23 шт.
Стол обеденный КокелиНастоящее фото товара Стол обеденный Кокели, произведённого компанией ChiedoCover
от151 990
Оптовая цена
10

Стол обеденный Кокели

Стол обеденный КолимиНастоящее фото товара Стол обеденный Колими, произведённого компанией ChiedoCover
от131 390
Оптовая цена
12

Стол обеденный Колими

Стол обеденный КреолаНастоящее фото товара Стол обеденный Креола, произведённого компанией ChiedoCover
от69 290
Оптовая цена
6

Стол обеденный Креола

Столик Ларнед эффект битое стеклоНастоящее фото товара Столик Ларнед эффект битое стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от44 590
Оптовая цена
14

Столик Ларнед эффект битое стекло

Стол-трансформер Лерида орехНастоящее фото товара Стол-трансформер Лерида орех, произведённого компанией ChiedoCover
от43 290
Оптовая цена
8

Стол-трансформер Лерида орех

Настоящее фото товара Скатерть Ла-Риойа рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от2 400
7

Скатерть Ла-Риойа рогожка

Настоящее фото товара Салфетки Ричард красный, гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от150
10

Салфетки Ричард красный, гладь

Настоящее фото товара Салфетки Журавинка серые, произведённого компанией ChiedoCover
от130
11

Салфетки Журавинка серые

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк белый/ желтый

Стул Такер, патина, с бежевой подушкойНастоящее фото товара Стул Такер, патина, с бежевой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
90Хит

Стул Такер, патина, с бежевой подушкой

Стул Кроссбэк дерево, венгеНастоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
133Хит

Стул Кроссбэк дерево, венге

Стул Кьявари дерево белый, ореховая патинаНастоящее фото товара Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
105Хит

Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина

Стул Сфера жесткийНастоящее фото товара Стул Сфера жесткий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
13

Стул Сфера жесткий

Чехол 46 на мягкий стулНастоящее фото товара Чехол 46 на мягкий стул, произведённого компанией ChiedoCover
от460
15

Чехол 46 на мягкий стул

Настоящее фото товара Стол Loft Kedr Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от49 090
10

Стол Loft Kedr Premium

Стул барный Валенсия NEW, темно-серыйНастоящее фото товара Стул барный Валенсия NEW, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
9

Стул барный Валенсия NEW, темно-серый

Стул барный Валенсия NEW, бежевыйНастоящее фото товара Стул барный Валенсия NEW, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стул барный Валенсия NEW, бежевый

Стул складной банкетный Lite, белыйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
9

Стул складной банкетный Lite, белый

В наличии 100 шт.
Стул складной банкетный Lite, черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19013
2 490 ₽Оптовая цена
10

Стул складной банкетный Lite, черный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Avrilmavi капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена
15

Скатерть Avrilmavi капучино

Настоящее фото товара Скатерть Issy, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
12

Скатерть Issy

Настоящее фото товара Скатерть Tabatha рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
13

Скатерть Tabatha рогожка

Настоящее фото товара Диван Asgard 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
13

Диван Asgard 2-х местный

Настоящее фото товара Модуль VEIL 2-х местный угловой правый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 090
Оптовая цена
8

Модуль VEIL 2-х местный угловой правый

Обеденная группа Мюнхен 6Настоящее фото товара Обеденная группа Мюнхен 6, произведённого компанией ChiedoCover
от76 490
5

Обеденная группа Мюнхен 6

Обеденная группа Бремен 6Настоящее фото товара Обеденная группа Бремен 6, произведённого компанией ChiedoCover
от85 690
9

Обеденная группа Бремен 6

Настоящее фото товара Деревянный табурет Клио, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
14

Деревянный табурет Клио

Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
5

Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серый

Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белаяНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
13

Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая

Настоящее фото товара Кресло Торонто, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена
8

Кресло Торонто

Обеденная группа Лофт 1Настоящее фото товара Обеденная группа Лофт 1, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
9

Обеденная группа Лофт 1

Стол Бомбей палисандрНастоящее фото товара Стол Бомбей палисандр, произведённого компанией ChiedoCover
от40 790
Оптовая цена
11

Стол Бомбей палисандр

Стол обеденный Детройт раскладной 160-200*90 серыйНастоящее фото товара Стол обеденный Детройт раскладной 160-200*90 серый, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99024
45 990 ₽Оптовая цена
13

Стол обеденный Детройт раскладной 160-200*90 серый

Стол обеденный Детройт белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Детройт белый, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99024
45 990 ₽Оптовая цена
7

Стол обеденный Детройт белый

Стол обеденный ТампаНастоящее фото товара Стол обеденный Тампа, произведённого компанией ChiedoCover
от44 99036
69 990 ₽Оптовая цена
8

Стол обеденный Тампа

Стол обеденный Ричмонд белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Ричмонд белый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 99020
35 990 ₽Оптовая цена
5

Стол обеденный Ричмонд белый

Стул барный Премьер черныйНастоящее фото товара Стул барный Премьер черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
14

Стул барный Премьер черный

В наличии 31 шт.
Стул барный Премьер альпийский белыйНастоящее фото товара Стул барный Премьер альпийский белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
8

Стул барный Премьер альпийский белый

В наличии 31 шт.
Барный стул крутящийся бежевый/ светло-серыйНастоящее фото товара Барный стул крутящийся бежевый/ светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
5

Барный стул крутящийся бежевый/ светло-серый

Барный стул Даллас, крутящийсяНастоящее фото товара Барный стул Даллас, крутящийся, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
6

Барный стул Даллас, крутящийся

Настоящее фото товара Барный стул крутящийся 5078 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена
6

Барный стул крутящийся 5078 черный

Барный стул 1098 белый крокодилНастоящее фото товара Барный стул 1098 белый крокодил, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена
12

Барный стул 1098 белый крокодил

Барный стул 9393Настоящее фото товара Барный стул 9393, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
14

Барный стул 9393

Настоящее фото товара Стол Фаворит, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
14

Стол Фаворит

Настоящее фото товара Стол пластиковый плетеный Riva, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790
Оптовая цена
7

Стол пластиковый плетеный Riva

Комплект Такер, 4 черных стулаНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 черных стула, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
13

Комплект Такер, 4 черных стула

Комплект Такер, 4 стула желтый, черный, красный, синийНастоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула желтый, черный, красный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
7

Комплект Такер, 4 стула желтый, черный, красный, синий

Кресло Классическое резноеНастоящее фото товара Кресло Классическое резное, произведённого компанией ChiedoCover
от98 290
Оптовая цена
8

Кресло Классическое резное

Настоящее фото товара Стол Альт, произведённого компанией ChiedoCover
от36 790
9

Стол Альт

Настоящее фото товара Стул СТ-29, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена
9

Стул СТ-29

Настоящее фото товара Стул СТ-07, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
8

Стул СТ-07

Настоящее фото товара Стул СТ-05, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
6

Стул СТ-05

Дорожка для стола, матиНастоящее фото товара Дорожка для стола, мати, произведённого компанией ChiedoCover
от420
14

Дорожка для стола, мати