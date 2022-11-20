Количество шт. в упаковке/ мест: 2 м.
Вес брутто: 38 кг
Объем: 0.15
Стул Хит 20мм - кожзам
Стол Лидер 4
Чехол 47
Чехол 63
Чехол 61
Скатерть Мати
Скатерть Ричард, круглая
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Салфетки Ричард
Стул Борно
Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый
Стол Лидер 7
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Бристоль 120
Стол Миллер 140
Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб
Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый
Стул Хит 25мм - золото, велюр красный
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный
Секция стульев 01
Стул Кьявари Оранжевый, деревянный
Стул Кьявари Золото, деревянный
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Стул Кьявари Красное дерево, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Хит 20мм - золото, Chateau losange rose
Салфетки Мати
Салфетки Лён
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя
Подстолье из нержавеющей стали 1002
Подстолье алюминиевое 1012ЕМ
Подстолье алюминиевое 1016ЕМ
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Tolix Wood Красный глянцевый
Стул алюминиевый 1201
Стол пластиковый квадратный
Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий
Стул Молот 20мм, черный, шенилл черный
Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне
Стол Лидер 21, уличный из реек, квадрат
Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стул Eames Мини детский, белый
Стол Лофт-6
Стол Лофт-7
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, черный деревянный
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Ницца барный
Стул барный Оскар, вельвет сине-зеленый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Валенсия, небесно-голубой
Стол Ария, белая столешница, золотой каркас
Стул барный Купер фиолетовый
Стул Лофт-11 Н
Стул Лофт-12 барный
Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-12 барный с подножкой
Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-12 Н барный
Табурет Лофт-11 Н
Стул Изо PL
Стул Самба с пюпитром
Стул Борно зеленый
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная СМ-3
Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона
Стул прозрачный барный Фокс 75 серый
Стул Хит 20мм - золото, красная корона, в наличии
Стул Астана 25мм - золото, корона синяя
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
Стул Кроссбэк зеленый патина
Стул Кроссбэк с патиной черный
Стул Rino 2
Салфетки Журавинка, 45х45, шампань цветок
Салфетки ARS коричневый, в ассортименте
Стеллаж 02
Стеллаж 07
Стул Изо Т плюс, красный
Стол Бруклин 120 x 60 серебро
Стол Eames DSW, круглый, D 90см
Скатерть ARS
Дорожка ARS
Скатерть FIRENZE
Стеллаж 18
Стеллаж 29
Стеллаж Лофт 30, разборный
Стол Априори темный
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый
Стул Signal aleksander, кремовый
Чехол 08 из плотного спандекса
Чехол 60 из плотного спандекса
Стул Кроссбэк пластиковый красный
Стул Кроссбэк пластиковый белый
Диван Эридан
Комплект мебели Банкетный
Комплект Стол с фуршетной юбкой
Стол обеденный Гарлем орех
Стеллаж 37
Стеллаж 46
Стол обеденный Шанель
Стол Лидер 3, D1800, черный, орех
Стол обеденный Кокели
Стол обеденный Колими
Стол обеденный Креола
Столик Ларнед эффект битое стекло
Стол-трансформер Лерида орех
Скатерть Ла-Риойа рогожка
Салфетки Ричард красный, гладь
Салфетки Журавинка серые
Стул Кроссбэк белый/ желтый
Стул Такер, патина, с бежевой подушкой
Стул Кроссбэк дерево, венге
Стул Кьявари дерево белый, ореховая патина
Стул Сфера жесткий
Чехол 46 на мягкий стул
Стол Loft Kedr Premium
Стул барный Валенсия NEW, темно-серый
Стул барный Валенсия NEW, бежевый
Стул складной банкетный Lite, белый
Стул складной банкетный Lite, черный
Скатерть Avrilmavi капучино
Скатерть Issy
Скатерть Tabatha рогожка
Диван Asgard 2-х местный
Модуль VEIL 2-х местный угловой правый
Обеденная группа Мюнхен 6
Обеденная группа Бремен 6
Деревянный табурет Клио
Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, серый
Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая
Кресло Торонто
Обеденная группа Лофт 1
Стол Бомбей палисандр
Стол обеденный Детройт раскладной 160-200*90 серый
Стол обеденный Детройт белый
Стол обеденный Тампа
Стол обеденный Ричмонд белый
Стул барный Премьер черный
Стул барный Премьер альпийский белый
Барный стул крутящийся бежевый/ светло-серый
Барный стул Даллас, крутящийся
Барный стул крутящийся 5078 черный
Барный стул 1098 белый крокодил
Барный стул 9393
Стол Фаворит
Стол пластиковый плетеный Riva
Комплект Такер, 4 черных стула
Комплект Такер, 4 стула желтый, черный, красный, синий
Кресло Классическое резное
Стол Альт
Стул СТ-29
Стул СТ-07
Стул СТ-05
Дорожка для стола, мати