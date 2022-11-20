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Стол обеденный Dino, орех

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Характеристики товара

Описание

Вместительный и широкий стол Dino подойдет для любого случая. Будь то обыденный завтрак с семьей перед поездкой на работу или романтический ужин со своей второй половинкой, когда на столе стоят не только блюда, но и ваза с красивым букетом роз, зажженные свечи. А может быть вы решите пригласить друзей в гости на уютные посиделки за какой-нибудь интересной настольной игрой. Стол спокойно вмещает 4-6 человек. Тонкая столешница и ножки придают легкость помещению. Вы забудете об ощущении тесноты и захламленности. Наоборот — придет приятное чувство, будто стало легче дышать. Столешница из МДФ покрыта 2-мя вариантами шпона: ореха или черного дуба. Стол обработан специальным материалом — меламином. Он обладает высокой устойчивостью к царапинам, сколам и вмятинам. Каркас и ножки стола изготовлены из металла и покрашены в матовый золотистый цвет, что добавит капельку солнца в вашу комнату.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота760 мм
  • Материалшпон
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

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