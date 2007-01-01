Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол обеденный Jaxton, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Jaxton, коричневый
40 оценок
29 990
Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Jaxton, коричневый - фото 1Стол обеденный Jaxton, коричневый - фото 2Стол обеденный Jaxton, коричневый - фото 3Стол обеденный Jaxton, коричневый - фото 4Стол обеденный Jaxton, коричневый - фото 5Стол обеденный Jaxton, коричневый - фото 6Стол обеденный Jaxton, коричневый - фото 7Стол обеденный Jaxton, коричневый - фото 8Стол обеденный Jaxton, коричневый - фото 9

Стол обеденный Jaxton, коричневый

Артикул: CH-050-317
40 оценок
Основные характеристики
  • Длина1060 мм
  • Ширина645 мм
  • Высота755 мм
  • Диаметр1060 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол раздвижной Эмпит, массив березы, коричневый
Фотография товара Стол раздвижной Эмпит, массив березы, коричневый от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Альянс, темный орех
Фотография товара Стол Альянс, темный орех от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Вдохновлённая природой. С эффектом лаконичной красоты. Выразительная геометрия приглашает вас к столу! Проведите по нему рукой, почувствуйте тёплую гладкую поверхность. Крепкая твёрдая древесина. Выраженный рельефный рисунок. Цвет благородного ореха. Стол Jaxton поможет устроить вам прелестный завтрак весенним утром или незабываемый ужин. Материал столещницы МДФ с ореховым шпоном. Функциональная столешница раскладывается по вашему желанию. Ножки изготовлены из цельного каучукового дерева. Для полной гармонии – стулья Violet. Эргономичные, не занимают много места, мягкое сиденье. Стильно и качественно – не значит дорого! В разложенном виде диаметр стола 106 см, в сложенном виде ширина стола 64,5 см + два боковых крыла по 23 см. Высота стола 75,5 см.



Размер упаковки: 110*110*12 см.



Требуется сборка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1060 мм
  • Ширина645 мм
  • Высота755 мм
  • Диаметр1060 мм
  • Вес17.3 кг
  • Материал подстольядерево
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1100 мм
  • Высота упаковки1100 мм
  • Глубина упаковки120 мм
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Оксфорд, дуб натуральный, массив дуба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Оксфорд, дуб натуральный, массив дуба, произведённого компанией ChiedoCover
66 290
Оптовая цена

Стол Оксфорд, дуб натуральный, массив дуба

152
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол деревянный Центавр бетон / графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Центавр бетон / графит, произведённого компанией ChiedoCover
19 290
Оптовая цена

Стол деревянный Центавр бетон / графит

42
В наличии 23 шт.
Фотография товара Стол деревянный Балмет, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Балмет, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от58 890
Оптовая цена

Стол деревянный Балмет, молочный

38
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол стеклянный Бугун обсидиан / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол стеклянный Бугун обсидиан / черный, произведённого компанией ChiedoCover
от32 490
Оптовая цена

Стол стеклянный Бугун обсидиан / черный

45
  • черный
  • серый, черный
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол обеденный Dino, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Dino, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Стол обеденный Dino, орех

38
В наличии 8 шт.
Фотография товара Комплект уличной мебели Престиж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
от25 490

Комплект уличной мебели Престиж

36
Фотография товара Стол Задар раздвижной, столешница со стеклом, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Задар раздвижной, столешница со стеклом, белый, произведённого компанией ChiedoCover
29 590
Оптовая цена

Стол Задар раздвижной, столешница со стеклом, белый

5
  • коричневый, черный
  • белый
В наличии 11 шт.
Фотография товара Обеденный стол FIONA от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стол FIONA, произведённого компанией ChiedoCover
21 190
Оптовая цена

Обеденный стол FIONA

14
В наличии 26 шт.
Фотография товара Обеденный стол Нивала, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стол Нивала, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена

Обеденный стол Нивала, черный

11
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Рольф, фрост, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Стол нераздвижной Рольф, фрост, черный муар

12
  • белый, светло-серый
  • коричневый, черный
  • серый, черный
  • черный, темно-коричневый
В наличии 12 шт.

Другие товары из раздела обеденные столы

Настоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ коричневый

41
Фотография товара Стол деревянный Деон белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Деон белый, произведённого компанией ChiedoCover
34 290
Оптовая цена

Стол деревянный Деон белый

40
  • белый
  • темно-коричневый
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стол деревянный Авилла орех темный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Авилла орех темный, произведённого компанией ChiedoCover
от67 590
Оптовая цена

Стол деревянный Авилла орех темный

35
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол деревянный Тринити Лофт бетон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Тринити Лофт бетон, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Стол деревянный Тринити Лофт бетон

34
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Сканди К 90, Натур от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди К 90, Натур, произведённого компанией ChiedoCover
от22 89016
26 990 ₽Оптовая цена

Стол Сканди К 90, Натур

6
  • бежевый, коричневый, белый
  • коричневый
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол Монте М 100, Натуральное дерево/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте М 100, Натуральное дерево/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от26 690
Оптовая цена

Стол Монте М 100, Натуральное дерево/Слоновая кость

14
  • коричневый, черный
  • бежевый, коричневый, белый
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Pawook К 90 чёрный/мрамор белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Pawook К 90 чёрный/мрамор белый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 59010
33 690 ₽Оптовая цена

Стол Pawook К 90 чёрный/мрамор белый

8
Фотография товара Стол Мурано Люкс СТ, дуб золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Мурано Люкс СТ, дуб золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от22 190
Оптовая цена

Стол Мурано Люкс СТ, дуб золотой

12
Фотография товара Стол Элтон, белый/стекло белое глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Элтон, белый/стекло белое глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290
Оптовая цена

Стол Элтон, белый/стекло белое глянец

9
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Гарда, керамика, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Гарда, керамика, серый, произведённого компанией ChiedoCover
82 390

Стол Гарда, керамика, серый

7

Товар в корзине

Стол обеденный Jaxton, коричневый
Стол обеденный Jaxton, коричневый
от 29 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности