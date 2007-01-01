Характеристики товара
Описание
Вдохновлённая природой. С эффектом лаконичной красоты. Выразительная геометрия приглашает вас к столу! Проведите по нему рукой, почувствуйте тёплую гладкую поверхность. Крепкая твёрдая древесина. Выраженный рельефный рисунок. Цвет благородного ореха. Стол Jaxton поможет устроить вам прелестный завтрак весенним утром или незабываемый ужин. Материал столещницы МДФ с ореховым шпоном. Функциональная столешница раскладывается по вашему желанию. Ножки изготовлены из цельного каучукового дерева. Для полной гармонии – стулья Violet. Эргономичные, не занимают много места, мягкое сиденье. Стильно и качественно – не значит дорого! В разложенном виде диаметр стола 106 см, в сложенном виде ширина стола 64,5 см + два боковых крыла по 23 см. Высота стола 75,5 см.
Размер упаковки: 110*110*12 см.
Требуется сборка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1060 мм
- Ширина645 мм
- Высота755 мм
- Диаметр1060 мм
- Вес17.3 кг
- Материал подстольядерево
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1100 мм
- Высота упаковки1100 мм
- Глубина упаковки120 мм
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет