Характеристики товара
Описание
Вдохновлённая природой. С эффектом лаконичной красоты. Выразительная геометрия приглашает вас к столу! Проведите по нему рукой, почувствуйте тёплую гладкую поверхность. Крепкая твёрдая древесина. Выраженный рельефный рисунок. Цвет благородного ореха. Стол Jaxton поможет устроить вам прелестный завтрак весенним утром или незабываемый ужин. Функциональная столешница раскладывается по вашему желанию. Прочнейшие дубовые ножки. Для полной гармонии – стулья Violet. Эргономичные, не занимают много места, мягкое сиденье, каркас – благородный дуб. Стильно и качественно – не значит дорого! В разложенном виде диаметр стола 106 см, в сложенном виде ширина стола 64,5 см + два боковых крыла по 23 см. Высота стола 75,5 см.
Размер упаковки: 110*110*12 см.
Требуется сборка.
Основные характеристики
- Длина1060 мм
- Ширина645 мм
- Высота755 мм
- Диаметр1060 мм
- Вес17.3 кг
- Материал подстольядерево
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1100 мм
- Высота упаковки1100 мм
- Глубина упаковки120 мм
- Объём упаковки0.15 м3