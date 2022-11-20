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Стол деревянный Форли бетон / черный матовый

Артикул: CH-035-505
49 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина670 мм
  • Высота770 мм
  • Вес27 кг
  • Объем0.18 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест2
  • Страна изготовленияРоссия

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