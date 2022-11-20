Товар в корзине. Перейти
Стол Грета - фото 1

Стол Грета

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Берген
Стол Берген
Следующий Скамья двухместная Грета
Стол Берген

Характеристики товара

Описание

Логистические данные:
Вес: 17,5 кг
Габариты упаковки: 121 х 66 х 10 см

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина650 мм
  • Длина1200 мм
  • Вес15 кг
  • Материалдерево
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
83Хит

Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, темный

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
5

Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый

Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратныйНастоящее фото товара Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
11

Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный

Настоящее фото товара Стол уличный Калисто круглый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
10

Стол уличный Калисто круглый

Настоящее фото товара Стол уличный Калисто квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
10

Стол уличный Калисто квадратный

Настоящее фото товара Стол Севилья, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
6

Стол Севилья

Настоящее фото товара Стол уличный Классика, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
15

Стол уличный Классика

Настоящее фото товара Стол уличный Фьюри, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
12

Стол уличный Фьюри

Настоящее фото товара Стол уличный Порто, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
11

Стол уличный Порто

Настоящее фото товара Стол уличный Бистро, произведённого компанией ChiedoCover
от19 090
Оптовая цена
12

Стол уличный Бистро

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Комплект Jazz Set, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
10

Комплект Jazz Set

Стул Киви, велюр желто-зеленыйНастоящее фото товара Стул Киви, велюр желто-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
8

Стул Киви, велюр желто-зеленый

Стул пластиковый Cross, бежевыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
5

Стул пластиковый Cross, бежевый

В наличии 2 шт.
Полукресло Шарри, цвет платинаНастоящее фото товара Полукресло Шарри, цвет платина, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99042
15 390 ₽
14

Полукресло Шарри, цвет платина

Настоящее фото товара Светильник настенный 01552, произведённого компанией ChiedoCover
от33 190
6

Светильник настенный 01552

Настоящее фото товара Светильник настенный 01551, произведённого компанией ChiedoCover
от23 290
6

Светильник настенный 01551

Настоящее фото товара Светильник настенный 01548, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090
5

Светильник настенный 01548

Другие товары из разделамебель для гостиниц
Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди