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Столик журнальный для сада из акации, Лодвар - фото 1Столик журнальный для сада из акации, Лодвар - фото 2

Столик журнальный для сада из акации, Лодвар

Артикул: CH-051-560
15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Диаметр500 мм
  • Материалакация
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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