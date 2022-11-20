Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Диаметр500 мм
- Материалакация
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Стол Oasis, капучино
Стол Siesta 85, капучино
Стол Siesta 110
Стол Siesta 150, без покрытия
Стол Siesta 150, капучино
Стол Toledo
Стол Madrid
Стол Vega 85
Стол Vega 150
Стол Primo
Скамья складная Лугано
Скамейка Square 1 S с подсветкой
Скамейка Square 1 M с подсветкой
Скамейка Square 1 L с подсветкой
Скамейка Square 2 S с подсветкой
Скамья парковая «Mountain» 2000 графит
Скамья парковая «Park» 1440 латте