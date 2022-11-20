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Стол Берген - фото 1

Стол Берген

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Характеристики товара

Описание

Логистические данные:
Вес: 26,5 кг
Габариты упаковки: 151 x 72 x 10 см

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина1480 мм
  • Глубина650 мм
  • Вес24 кг
  • Страна изготовленияРоссия

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