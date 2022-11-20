Характеристики товара
Описание
Логистические данные:
Вес: 26,5 кг
Габариты упаковки: 151 x 72 x 10 см
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Ширина1480 мм
- Глубина650 мм
- Вес24 кг
- Страна изготовленияРоссия
Логистические данные:
Вес: 26,5 кг
Габариты упаковки: 151 x 72 x 10 см
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Kongsberg, сиреневый, сплошной
Стул пластиковый Cross, оливковый
Манекен-торшер Astrid
Манекен-торшер Bosse
Манекен-торшер Frederika
Манекен-торшер Frey
Манекен-торшер Madlen
Стол ФАВОРИТ-8, 1000x1000
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди