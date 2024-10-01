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Стол Киран, крем/стекло крем глянец - фото 1Стол Киран, крем/стекло крем глянец - фото 2Стол Киран, крем/стекло крем глянец - фото 3

Стол Киран, крем/стекло крем глянец

Артикул: CH-056-988
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол у которого все грани скруглены безусловно понравится вашим детям. Все углы травмобезопасны и в то же время хорошо продумана эргономика. За этим столом очень комфортно сидеть с любой стороны. Бочкообразная форма столешницы сохраняет максимум полезного пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200/1600 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыкерамика/стекло
  • Материал подстольяметалл
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветбежевый

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