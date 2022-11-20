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Стол обеденный Andy

Артикул: CH-050-155
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Andy — раздвижной обеденный стол с индустриальным колоритом. Его дизайн основан на выверенных пропорциях и эстетике натуральных материалов. Его характер — смесь брутальности и природной пластичности. Он может «ворваться» в пространство, став его главным героем, или органично подстроиться под предлагаемые обстоятельства.Прочные стальные опоры черного цвета поддерживают столешницу из массива сосны в стилистике шевронного паркета. Данное дизайнерское решение создало уникальный геометрический эффект, который придал предмету динамичность и оригинальность.

Функциональная конструкция позволит вам менять размеры стола в зависимости от ситуации. Для этого есть 2 дополнительные вставки по 40 см каждая, которые закрепляются в центре столешницы. Для удобства и экономии места они спрятаны в специальной нише. Установить можно одну или две вставки.

Без удлинения длина стола составляет 150 см, с одной вставкой — 190 см, с двумя — 230 см. Ориентировочная вместимость — от 7 до 12 человек.

Комфортную рассадку также обеспечивает свободное расстояние между опорами — 138 см. С раздвижным столом Andy любая обеденная зона станет невероятно стильной и привлекательной.

Размер упаковки: 190х98,5х19см.

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Основные характеристики

  • Длина1800/2410 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота770 мм
  • Вес65.5 кг
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбежевый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1900 мм
  • Высота упаковки985 мм
  • Глубина упаковки190 мм
  • Объём упаковки0.36 м3

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