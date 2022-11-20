Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина800 мм
- Длина1180 мм
- Вес51.5 кг
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяЛДСП
- РазмерКоличество персон: 6
- Цветбелый, черный
- Размер упаковки120/80/15 см
- Страна изготовленияБеларусь
Стол раздвижной Best, белый структурный, лдсп, цвет опоры дуб натуральный
Стол раздвижной Best, дуб монтерей, лдсп
Стол раздвижной Black, белый матовый, лдсп
Стол раздвижной Black, дуб канзас, лдсп
Стол раздвижной Black, дуб каньон, лдсп
Стол раздвижной Black, дуб натуральный, лдсп
Стол раздвижной Kai, сосна каньон, лдсп
Стол раздвижной Lite, белый, лдсп
Стол раздвижной Lite, дуб каньон, лдсп
Стол раздвижной Lite, дуб натуральный, лдсп
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Диван-кровать двухместный Sydney
Стул Кайзука оранжевый
Стол Кадис 1500, раздвижной, овальный, белый
Кресло EGG CHAIR, чёрный
Стул BRANDY бежевый/ черный каркас
Стул Менеджер серый