Характеристики товара
Описание
Стол у которого все грани скруглены безусловно понравится вашим детям. Все углы травмобезопасны и в то же время хорошо продумана эргономика. За этим столом очень комфортно сидеть с любой стороны. Бочкообразная форма столешницы сохраняет максимум полезного пространства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200/1600 мм
- Глубина800 мм
- Высота760 мм
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольядерево
- Модификации столаРаздвижной
- Цветбежевый