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Стол Барнс, крем/стекло крем глянец - фото 1Стол Барнс, крем/стекло крем глянец - фото 2Стол Барнс, крем/стекло крем глянец - фото 3

Стол Барнс, крем/стекло крем глянец

Артикул: CH-056-989
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол у которого все грани скруглены безусловно понравится вашим детям. Все углы травмобезопасны и в то же время хорошо продумана эргономика. За этим столом очень комфортно сидеть с любой стороны. Бочкообразная форма столешницы сохраняет максимум полезного пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200/1600 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольядерево
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветбежевый

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