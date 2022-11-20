Характеристики товара
Описание
Изготовлен из прочного погодостойкого пластика с имитацией плетения натурального ротанга;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
может быть разобран;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.
Количество в упаковке: 1 шт.
Вес брутто: 25 кг
Объем упаковки: 0.171 м3
Размер упаковки: 1410х810х150 мм
Основные характеристики
- Длина1400 мм
- Ширина800 мм
- Высота750 мм
- Вес23 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал каркасапластик
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияТурция