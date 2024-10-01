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Стол Лоури, белый/керамика белая

Артикул: CH-056-986
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Столешница с безопасными, скругленными краями, металлическая рама, которая полностью прячется под столешницей и оставляет максимальное место для ног, надежные и устойчивые опоры из стального профиля размером 60*30мм, которые расположены таким образом, что позволяют поставить 2 больших стула по широкой стороне стола и 1 широкий стул по узкой стороне стола. Оптимальный выбор для современной кухни

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Стол продуман для удобного ежедневного использования. За ним удобно и свободно сидеть, ничего не мешается, все раскладывается четко и легко.
  • Столешница премиум-класса
  • Столешница имеет современную Европейскую форму с полностью скругленными углами и смотрится актуально и дорого.
  • Высокая надежность материалов
  • Тонкие, но прочные опоры этой серии оставляют максимальное место для ног. Рама и опоры практически не имеют швов благодаря сверхточной лазерной резке, а сварочные швы выполнены роботозированной сваркой. На выходе получается идеальное качество стыков.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1400/1800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветбелый

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