Характеристики товара
Описание
Лаконичный обеденный стол Аркада с насыщенным рисунком белого мрамора. Столешница выполнена из керамики и закалённого стекла, которые устойчивы к перепадам температуры, к чрезмерной влаге, а любые загрязнения на поверхности легко устранимы. При необходимости длину стола можно увеличить дополнительно на 50 см за счет выдвижной вставки по середине. Раздвижной механизм Бабочка позволяет легко раздвигать и сдвигать стол одному человеку с минимальным физическим усилием. Аккуратные металлические ножки белого цвета в изогнутой форме образуют простую и надёжную конструкцию. Обеденный стол Аркада станет практичным украшением любой кухни или обеденной зоны
Габариты В*Ш*Г
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75*160-210*90 см
Вес нетто изделия
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110 кг
Вес брутто изделия
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114,9 кг
Материал столешницы
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стекло/керамика
Толщина столешницы
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13,5 мм
3 коробки / 1 шт.
Габариты:
1короб: 169*99*15
2короб: 75*41*48
3короб: 117*10*7
Вес брутто:
1короб: 97,600
2короб: 14,700
3короб: 2,600
Объем:
1короб: 0,251
2короб: 0,150
3короб: 0,008
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина2100 мм
- Длина900 мм
- Вес110 кг
- Материал столешницыстекло, керамика
- Материал подстольяметалл
- Допустимая нагрузка80 кг