Стол обеденный Аркада раскладной 160-210*90 керамика светлая

7 оценок

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Стол обеденный Альянс раскладной 160-240*90 керамика

Характеристики товара

Описание

Лаконичный обеденный стол Аркада с насыщенным рисунком белого мрамора. Столешница выполнена из керамики и закалённого стекла, которые устойчивы к перепадам температуры, к чрезмерной влаге, а любые загрязнения на поверхности легко устранимы. При необходимости длину стола можно увеличить дополнительно на 50 см за счет выдвижной вставки по середине. Раздвижной механизм Бабочка позволяет легко раздвигать и сдвигать стол одному человеку с минимальным физическим усилием. Аккуратные металлические ножки белого цвета в изогнутой форме образуют простую и надёжную конструкцию. Обеденный стол Аркада станет практичным украшением любой кухни или обеденной зоны

Габариты В*Ш*Г

-

75*160-210*90 см

Вес нетто изделия

-

110 кг

Вес брутто изделия

-

114,9 кг

Материал столешницы

-

стекло/керамика

Толщина столешницы

-

13,5 мм


3 коробки / 1 шт.
Габариты:
1короб: 169*99*15
2короб: 75*41*48
3короб: 117*10*7
Вес брутто:
1короб: 97,600
2короб: 14,700
3короб: 2,600
Объем:
1короб: 0,251
2короб: 0,150
3короб: 0,008

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина2100 мм
  • Длина900 мм
  • Вес110 кг
  • Материал столешницыстекло, керамика
  • Материал подстольяметалл
  • Допустимая нагрузка80 кг

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