Товар в корзине. Перейти
Стол круглый Eames DSW NEW, D80, черный, стекло - фото 1Стол круглый Eames DSW NEW, D80, черный, стекло - фото 2Стол круглый Eames DSW NEW, D80, черный, стекло - фото 3Стол круглый Eames DSW NEW, D80, черный, стекло - фото 4

Стол круглый Eames DSW NEW, D80, черный, стекло

Артикул: CH-067-949
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол складной Уитни
Фотография товара Стол складной Уитни от компании ChiedoCover.
Следующий Стол журнальный Livia, черный
Фотография товара Стол журнальный Livia, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стеклянный стол с круглой черной столешницей диаметром 80 см. Деревянные ножки изготовлены из массива бука - крепкие и устойчивые.

Столешница изготовлена из прочного закаленного стекла и выдерживает нагрузку 80 кг, легко чистится. Благодаря стеклу, стол выглядит легким и невесомым.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота740 мм
  • Вес12.5 кг
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл, бук
  • Цветчерный, прозрачный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 79056
41 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный

38
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Kay 110*110 орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Kay 110*110 орех, произведённого компанией ChiedoCover
от24 19031
34 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Kay 110*110 орех

30
В наличии 25 шт.
Фотография товара Стол АРКОС 16-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
от27 590
Оптовая цена

Стол АРКОС 16-1

46
Фотография товара Стол ОРИОН-6, D900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ОРИОН-6, D900, произведённого компанией ChiedoCover
38 690
Оптовая цена

Стол ОРИОН-6, D900

190
Фотография товара Стол кофейный Колорадо, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол кофейный Колорадо, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стол кофейный Колорадо, серый

32
Фотография товара Стол деревянный Lorini 90 white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Lorini 90 white, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Стол деревянный Lorini 90 white

41
В наличии 25 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Strong Square 90х90 темный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Strong Square 90х90 темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99021
19 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Strong Square 90х90 темный орех

48
Фотография товара Стол журнальный Olman от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Olman, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690

Стол журнальный Olman

7
Настоящее фото товара Стол Кёльн Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от43 090
Оптовая цена

Стол Кёльн Лофт

9
Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Bandi, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Bandi, белый

15
В наличии 16 шт.

Другие товары из раздела круглые столы

Фотография товара Стол Лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Стол Лофт

41
Настоящее фото товара Cтол Tulip style, белый, D900, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Cтол Tulip style, белый, D900

34
Фотография товара Стол обеденный «Араш» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный «Араш», произведённого компанией ChiedoCover
65 190
Оптовая цена

Стол обеденный «Араш»

45
Фотография товара Кофейный столик круглый Финика M Дуб бомонт лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кофейный столик круглый Финика M Дуб бомонт лофт , произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена

Кофейный столик круглый Финика M Дуб бомонт лофт

47
Фотография товара Стол деревянный Пенг дуб юкон / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Пенг дуб юкон / черный, произведённого компанией ChiedoCover
от19 690
Оптовая цена

Стол деревянный Пенг дуб юкон / черный

45
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стол деревянный Брейзер молочный / золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Брейзер молочный / золото, произведённого компанией ChiedoCover
от52 290
Оптовая цена

Стол деревянный Брейзер молочный / золото

47
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Стол журнальный круглый MAGIC 600, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стол журнальный круглый MAGIC 600

7
В наличии 3 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Pawook К 90 орех со стульями Франк ПМ орех/бежевая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от46 99019
57 990 ₽Оптовая цена

Стол Pawook К 90 орех со стульями Франк ПМ орех/бежевая рогожка

10
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол Лоуен, венге/стекло белое глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лоуен, венге/стекло белое глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от26 690
Оптовая цена

Стол Лоуен, венге/стекло белое глянец

10
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стол журнальный 0828DT от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный 0828DT, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена

Стол журнальный 0828DT

14
В наличии 30 шт.

Товар в корзине

Стол круглый Eames DSW NEW, D80, черный, стекло
Стол круглый Eames DSW NEW, D80, черный, стекло
5 990
7 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают