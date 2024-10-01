Характеристики товара
Описание
Стеклянный стол с круглой черной столешницей диаметром 80 см. Деревянные ножки изготовлены из массива бука - крепкие и устойчивые.
Столешница изготовлена из прочного закаленного стекла и выдерживает нагрузку 80 кг, легко чистится. Благодаря стеклу, стол выглядит легким и невесомым.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина800 мм
- Высота740 мм
- Вес12.5 кг
- Максимальная нагрузка80 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольяметалл, бук
- Цветчерный, прозрачный