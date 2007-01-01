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Раздвижной обеденный стол Montel, серый

Артикул: CH-073-406
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол Montel — сочетание лаконичной геометрии, функциональности и респектабельности. Массивная столешница выполнена из экологичной керамики. Которая по своим характеристикам не уступает натуральному камню. Ровная матовая поверхность с естественными прожилками, напоминающими текстуру мрамора, устойчива к высокой температуре, влаге, сколам и трещинам. Она отвечает за привлекательный внешний вид и высокие технические свойства. Не требует специального ухода, достаточно протирать влажной салфеткой.

Длину столешницы можно увеличить со 160 см до 200 см. Для этого необходимо раздвинуть части центрального механизма и установить скрытую дополнительную секцию. Механизм отличается бесшумным лёгким ходом. Эксплуатация проходит плавно и без усилий. Стол Montel — идеальный вариант для оформления актуального пространства, которое подстраивается под ваши запросы.
Материал столешницы - керамика толщиной 12 мм., материал основания – металл черного матового цвета.
Наличие подпятников, предохраняющих от царапания пола.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1600/200 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота765 мм
  • Вес105.2 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

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Товар в корзине

Раздвижной обеденный стол Montel, серый
Раздвижной обеденный стол Montel, серый
100 890
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