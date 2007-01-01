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Настоящее фото товара Стол Belluno 160 белый мрамор матовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Belluno 160 белый мрамор матовый
36 оценок
61 89070
202 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Belluno 160 белый мрамор матовый - фото 1Стол Belluno 160 белый мрамор матовый - фото 2Стол Belluno 160 белый мрамор матовый - фото 3Стол Belluno 160 белый мрамор матовый - фото 4Стол Belluno 160 белый мрамор матовый - фото 5
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Стол Belluno 160 белый мрамор матовый

Артикул: CH-015-992
36 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600/2400 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота760 мм
  • Вес129 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол BELLUNO 160 с матовой керамической столешницей белый мрамор

Описание модели:

  • двухсторонняя торцевая система раскладывания, две независимые вставки по краям по 40 см позволяют увеличить длину столешницы на 200 или 240 см при необходимости;
  • рисунок вставок может не совпадать и не являться продолжением рисунка основной столешницы;
  • итальянская матовая керамика в цвете белый мрамор с отражающими свет прожилками, толщина столешницы 13 мм (3 мм керамика + 10 мм стекло), не царапается, не впитывает загрязнения, термостойкая;
  • основание стола - металл, цвет – белый, продуманный дизайн конструкции способствует комфортному размещению за столом без неудобств ногам.
  • Упакован в 2 коробки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1600/2400 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота760 мм
  • Вес129 кг
  • Материал столешницыкерамика/стекло
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки128 кг
  • Объём упаковки0.50 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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