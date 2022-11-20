Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина1200 мм
- Высота760 мм
- Вес76 кг
- Объем0.314 л
- Материал ножекМассив бука
- Количество мест4
- Страна изготовленияРоссия
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол обеденный Альянс раскладной 140-200*90 керамика
Стол обеденный Аркада раскладной 160-210*90 керамика темная
Стол обеденный Айаз
Стол обеденный Берк
Стол обеденный Батухан
Стол обеденный Бурак
Стол обеденный Джан
Стол обеденный Джелал
Стол обеденный Керем
Стол обеденный Догу
Стол Sirius дуб Канзас/ графит
Стол Фин 120, Дуб Шерман серый/ черный каркас
Стол Аруба 140, белое стекло/ белый каркас
Стол раздвижной Lite, дуб натуральный, лдсп
Стол раздвижной One, дуб натуральный + черный, лдсп, длиной до 193 см
Стол Петир белый / белый
Стол Энлей 60 метрополитан грей, черный
Стол круглый KENNER Сидней-100, столешница стекло белое матовое
Стол обеденный Cheryn, бежевый
Стол Leruks, массив дуба