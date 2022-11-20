Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина700 мм
- Длина1100 мм
- Материал каркасаЛДСП
- Материал столешницыЛДСП, пластик
- Страна изготовленияРоссия
Стол Миллер 140
Стол Миллер 160
Стол Лофт-1
Стол Лофт-3
Стол Лофт-4
Стол Лофт-5
Стол Лофт-7
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, черный каркас
Стол Мерсер, темно-коричневая столешница, темный каркас
Стол Силуэт, круглый
Стол Медон, пластиковый шоколадный
Стол складной Тейкли 180 зеленый
Стол Лидер 16, D1600
Ковер AGATA FLUMEN GOLD 133 x 190
Ковер AGATA FLUMEN GOLD 160 x 230
Ковер AGATA FLUMEN GOLD 200 x 290
Ковер AGATA FLUMEN GOLD 240 x 340
Ковер AGATA FLUMEN GOLD 300 x 400
Cтол барный НАНТ, черный, D600
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло