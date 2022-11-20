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Стол Millton 2 - фото 1

Стол Millton 2

7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина700 мм
  • Длина1100 мм
  • Материал каркасаЛДСП
  • Материал столешницыЛДСП, пластик
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты столешницы

Стол Millton 2 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол Millton 2 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол Millton 2 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол Millton 2 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол Millton 2 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол Millton 2 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол Millton 2 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол Millton 2 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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