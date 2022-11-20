Характеристики товара
Описание
Классический обеденный стол в современном европейском стиле идеального качества. Стол выполнен из натурального бука, столешница из МДФ со шпоном бука и глянцевым напылением. Данная модель помимо эстетических и практических качеств, отличается еще и прочностью. Стол прослужит Вам долгие годы, не требуя особого ухода.
основание бук, столешница мдф, 120+30*80см, Белый+Натуральный ( Бук)
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина1200/1500 мм
- Длина800 мм
- Материал столешницыМДФ, дуб, дерево, гевея
- Материал подстольяМДФ