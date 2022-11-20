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Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральный - фото 1Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральный - фото 2Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральный - фото 3

Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ натуральный

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Характеристики товара

Описание

Классический обеденный стол в современном европейском стиле идеального качества. Стол выполнен из натурального бука, столешница из МДФ со шпоном бука и глянцевым напылением. Данная модель помимо эстетических и практических качеств, отличается еще и прочностью. Стол прослужит Вам долгие годы, не требуя особого ухода.

основание бук, столешница мдф, 120+30*80см, Белый+Натуральный ( Бук)

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина1200/1500 мм
  • Длина800 мм
  • Материал столешницыМДФ, дуб, дерево, гевея
  • Материал подстольяМДФ

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